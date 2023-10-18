【簡潔生活學】尋找理想工具

上次介紹過一位崇尚極簡主義的收納師T，今次有位A則是「無印控」，生活上的大小用品，8成都是這個品牌，她說喜歡它的簡約長青風，同時想省時間配搭顏色、大小，所以只要家居用品或衣着，採用統一風格，便不用花時間和精神，左度右度。

早陣子，她告訴我一件讓她很滿意的事情，就是終於找到一件「理想清潔工具」，我聽後也想跟大家分享，說不定可以為有同樣問題的朋友解決煩惱。

故事是這樣的，她家中有兩把該品牌的大型循環扇，當初她入手時已十分推薦，優點是它的循環系統，能令室內溫度下降，帶來均勻的涼快感，其次是低噪音、基本上沒有聲音，尤其睡覺時不會發出「卡卡」聲，讓你一夜好眠。由於使用度十分高，所以大約兩星期便會積塵需要清潔。

問題來了，在清潔時拆蓋、抹扇葉都很簡單，只要用花灑沖沖水，或用濕布抹就完成，唯獨是機身部分較難清潔，她上網找資料，大部分建議用除塵掃，但用後發現只能抺走表面塵埃，機身罅隙依然有塵；後來網上有人建議用「平刷」，她用後發覺逐行逐行刷很疲累，心想有沒有更快捷的工具？之後她又選用了「海綿刷」，同樣花很多時間去清理，但效果也一般。

有一次她買了一個浴室刷，本來用作清潔瓷磚接縫位，但在好奇心驅使下，她嘗試用這個刷去清潔風扇罅隙的積塵，不得了！竟然又快又乾淨，覺得超級好用，所以急着要與我分享。

在生活中，很多物品的用途可以很廣泛，只是我們有沒有把它的「潛能」發掘出來，做到「一物多用」，這樣變相可以減少工具的數量，達到慳「錢」慳「儲存空間」，最重要是慳「力水」！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial