新款小滋味　任何時刻都可以Me Time

無論男女，都有嚼嘴的時候，這時想食一些小食零嘴或呷一口甜滋滋的飲料，既可以止止癮又能享受一刻Me Time！有不少品牌最近相繼推出新品，讓巴絲打隨時隨時止癮或過足口癮。

火腿味薯片

薯片品牌卡樂B可以說搞作多多，早陣子不時與多個品牌Crossover，推出驚喜十足的好滋味！最新傑作是與本地名牌「金妹牌」來個破格聯乘，推出「火腿味薯片」，將經典又家喻戶曉的火腿片換個Look上場，既富親切感又能討大小朋友歡心！薯片每一片都金黃香脆，入口即時爆發出惹味又熟悉的火腿滋味來，相當過癮！

的骰隨行植物奶

追求健康飲食可以說是近年大趨勢，故飲的或食的都講究用料、製法及營養，不少健康新品應運而生，好似以製作亞洲最美味的植物奶為宗旨的OATSIDE，早年推出了多款口感細密又美味的植物奶，備受追求健康及高質飲食的巴絲打所熱捧，但由於每款斬是大包裝，不利於攜打及存放。品牌最近就帶來全新的200毫升隨行裝燕麥奶，可以直接享用外，還可以加入咖啡、茶、沙冰或任何飲品中享用，口感濃郁又富誘人麥香，大大提升飲料的「味」力。燕麥奶採用天然山泉水及100％澳洲燕麥製成，口感絲滑綿密，每一口都能歎到濃厚麥芽香氣與絲絲烘烤燕麥的獨特堅果香；隨行裝更掀起「口袋潮」，型格猶如隨身小物，並以繽紛玩味設計配上可愛的熊麥師，令包裝更為活潑吸睛。即日起至10月25日期間更於全港多間指定便利店以優惠價供應。

節氣小食

有無想過中國傳統廿四節氣都有小食呢？本地老字號奇華餅家早前推出了「迪士尼米奇米妮節氣系列小食禮盒」時令系列，除了原有兩款的「春分」及「小暑」禮盒外，今個月再下一城，推出「立秋」及「立冬」兩款全新禮盒。「立秋」禮盒以米奇米妮金秋出遊作設計主題，禮盒盛載住清甜潤燥的「蜂蜜柚子鳥結糖」；而「立冬」禮盒則以米奇貼心地為摯愛米妮繫上頸巾展現寒風凜冽卻暖在心中的主題，入面是濃郁甘香的「香橙朱古力曲奇」；連同粉紅色的「春分」（杏仁提子鳥結糖）及綠色的「小暑」（荔枝味紅茶曲奇）節氣禮盒，一套4款，與大家同度春夏秋冬。