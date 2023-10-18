3年冇出公開活動！楊茜堯驚唔知畀人叫咩名　講明想搵奶粉錢

藝人楊茜堯今日（18日）出席活動，她指距離上次公開出席活動已是約3年前，心情有點緊張搞到失眠：「我心諗死啦，好耐冇出嚟，唔知講咩好，佢哋叫我咩名好呢？不過其實叫我咩名我都好歡迎。」透露一直忙於照顧家中的一對兒女，又適逢疫情令工作大大減少：「不過如果遇到合適又好想做嘅工作我會做，而且之疫情太嚴重，我好驚接觸太多人，加上我小朋友又細。（有冇計搵少咗幾多？）唔好計呢啲，應該要計你得到幾多。」

談及拍戲，茜堯表示有正在商談的劇集：「嚟緊如果真係適合，所有嘢都傾得啱應該都會出嚟拍戲，因為我始終都係鍾意拍劇，希望可以繼續保持住工作嘅熱誠，同埋都想搵多啲錢。」被問《家族榮耀2》茜堯並未有參與拍攝，是否被其他演員頂替？她笑言：「唔關事，雖然佢係續集，但劇情內容都被大洗牌，同《家族1》唔同。（但冇得同老公一齊合作？）大把機會，我覺得好奇怪兩公婆一齊合作，不過有好有唔好，吸引嘅梗係做，但如果係做敵對嘅，拗撬又會多咗。」楊茜堯亦稱與老公羅子溢結婚剛滿7年，透露當日二人外出吃飯慶祝，然後去一起去看恐怖電影：「我同老公對鬼片有情意結。」