陳豪做人肉標靶險死　慘被電到痙攣

兩代小生陳豪及周嘉洛於無綫新劇《羅密歐與祝英台》鬥放笑彈，在最新集數中，陳豪為賺取豐厚酬金，於槍王大賽擔任人肉標靶，及後難頂電流頻頻「被打飛上天」瘋狂被射而暈倒當場，及後獲演的周嘉洛人工呼吸急救。

陳豪於該幕完全把搞笑功架展露無遺，除了「黑面」造型、被電至面容扭曲及雙手痙攣的狀態甚為爆笑，被彈至半空時的佻皮伸脷，以及安慰同伴時的自抽金句：「你青都面晒喎」（陳豪經典金句為「紅都面晒」）亦充滿喜感，陳豪事後謙稱是劇本功勞，並透露有自加痙攣及伸脷等小動作強化喜感：「今次個角色幾好玩，我一直都鍾意演喜劇，作為藝人我哋主要都係想娛樂觀眾。因為劇本個笑位寫得好，畀我哋作為幕前嘅有空間去放啲自己嘢落去強化個喜感，劇本有，編審有、監製有、演員就有，觀眾就能夠感受到。」

除搞笑場口亦不乏浪漫談情戲，嘉洛便上演英雄救美，拖著游嘉欣（游游）冒雨在街上拔足狂奔，期間更對望甜笑，場面既浪漫又唯美，嘉洛及游游事後笑言為了營造浪漫氣氛，二人跑足全晚，嘉洛說：「嗰場戲係book晒水車，跟住我哋就要好唯美咁跑出嚟。」游游補充說：「都唔知跑咗幾多次，總之跑咗成晚，但睇番playback真係好驚嘆，冇諗過原來跑步都可以咁浪漫。」