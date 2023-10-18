尹光紅館騷唱好姜濤　會請本尊做嘉賓？

歌手尹光、方皓玟、歐信希等多名音樂人今日（18日）出席「音樂獎」記者會，尹光更入圍最佳演繹五強：「入圍已經好開心，贏唔贏係其次。」指將於11月4日在紅館舉辦一場個人演唱會，透露當晚會獻唱《一人之境》、姜濤《Dear My Friend,》及自己新曲《Dear Myself》等等，被問會否邀請原唱作嘉賓？尹光說：「唔知，嘉賓係公司負責請，我淨係負責台上記熟晒啲歌，因為我唔睇螢幕唱歌，我一睇就唱唔到，同埋我有啲望唔清。」

談及因尹光緊貼潮流，經常翻唱時下流行歌曲，被很多較為年輕偶像視為偶像，尹光指：「我唱草根歌多，又有唱Rap，而且同好多年輕人合作過。」又指今次的演唱會年輕人來看居多，被問有沒有信心年尾與年輕人競爭音樂獎項？尹光回：「贏唔贏好難講，我梗係想贏但唔係我話事，觀眾揀（網上拉票？）網上嘅嘢我完全唔識。」

另外，方皓玟則入圍「合唱演繹」五強，稱最近在努力增肥，現時為100磅：「我啲衫都鬆晒，最近有食多啲飯去增磅，一到四點我就食飯。」談及十月底將到英國倫敦舉行個人演唱會，她表示會幫兒子向學校請假，一起過到英國旅行，她透露：「當初學校面試嘅時候，都有問我做唱歌嘅會唔會影響到個仔咁，我就話都唔會嘅，只係久唔久請下假。」被問會否想在歐洲來一場巡迴演出？她說：「我細個讀書喺蘇格蘭，所以我會比較想返去，如果可以係古堡搞就最好。」