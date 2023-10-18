楊偲泳偷師學理財　黎諾懿投資當長跑

首屆「中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松」將於11月19日舉行，昨日「All Set. Let's Go!全城勁賞」活動大使黎諾懿、楊偲泳進行啟動儀式。諾懿分享理財哲學，認為投資就像一場馬拉松，偲泳則憑積少成多變成小富婆。

第一屆「中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松」將於11月19日﹙星期日﹚隆重舉行，中銀香港昨日特別邀請到「All Set. Let's Go!全城勁賞」活動大使黎諾懿、楊偲泳、劍擊女神朱嘉望、前香港花式溜冰代表隊成員馬曉晴，以及香港青年（U20）半馬拉松紀錄保持者鄭文皓主持啟動儀式。一眾嘉賓在台上拉開巨型禮物盒絲帶，象徵中銀香港透過今次「All Set. Let's Go!全城勁賞」活動，將理財獎賞及大抽獎禮品送給客戶。

「中銀香港港珠澳半馬」作為城中盛事，就連近期在釜山獲頒「亞洲電影人獎」的周潤發亦透露參加，正積極備戰迎來他的首個半馬拉松比賽。活動大使楊偲泳表示在港珠澳大橋上跑步是很特別的體驗，談到近年開始學習投資，她說：「學懂理財是很重要的，尤其做藝人就更加緊要，始終我們的收入較不穩定。由細到大屋企人都有教我要儲蓄，近幾年收入有所增加，見到朋友開始嘗試投資，我都開始接觸。」她更透露向財經界紅人「偷師」有理想的收穫，除了投資外，還會留意銀行的優惠，望積少成多。

灌輸兒子金錢觀

黎諾懿除了是藝人，近年更投資餐飲業，他分享理財心得時，認為投資就像一場馬拉松。在馬拉松中，跑者要擬定配速策略，還須面對顛簸的路面變化、避免出現腳抽筋的情況，而投資理財亦要找到適合自己的投資策略、定期量化分析、為人生投保，以保障不能預計的人生轉變。為自己與兒子「小春雞」未雨綢繆好退休基金與教育基金的諾懿，更透露向兒子灌輸理財觀念：「我們會教導他對金錢的概念、價值觀，鼓勵他儲起零用錢，為他設立儲蓄目標，希望從小培養他的儲錢習慣，為他的人生馬拉松開個好頭。」

開啟繽紛理財之旅 獲現金獎賞

中銀香港全力響應首屆「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松」，這場盛大的賽事將於11月19日舉行！人生就像馬拉松一樣，需要有周詳的規劃和準備，亦要訂立適合自己的理財目標。為支持大家每個理財階段跑得更遠，中銀香港推出「All Set. Let's Go!全城勁賞」活動，於推廣期內，成功登記並完成指定理財任務，最多可獲HK$300現金獎賞，還有機會參加大抽獎，贏港珠澳旅遊套票，隨時贏走包括Rosewood Hong Kong、St. Regis或新濠影滙水上樂園門票及住宿禮券，更可獲中銀信用卡2,100,000積分！

第一重賞 – 全程有賞

理財路上都要完成半馬！完成指定理財任務，就好似跑完7km，輕鬆賺HK$100，完成全部21km賽事，最多可賺HK$300現金獎賞！

第二重賞 – 港珠澳跨界大抽獎

每月完成以上其中一項任務，就可獲得一次抽獎機會！