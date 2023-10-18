【美女饕廚】中環英國菜篇

之前都介紹過中環大館的餐廳，今日和仔女一起試這裏的英國餐館。自從老字號Jimmy's Kitchen結業後，很久沒在香港吃英國菜了，就懷緬一下。

這裏又稱裁判官餐廳，走進去的第一感覺就像置身於一部時尚的黑白舊電影中，播放着80年代的搖滾樂。餐廳經理向我們細心介紹歷史細節，博物館前身等。他們還帶着白手套，提供葡萄酒和美食介紹，更顯古典氣派。環境和氣氛非常優雅，保留了部分以前的地方法院大樓的裝飾，邊吃喝邊沉浸在這難忘的用餐體驗。

我們點了煙熏三文魚和凱撒沙律作為開胃菜，凱撒沙律即場製作，沙律菜新鮮帶脆，凱撒醬汁味道正宗，油漬鯷魚調製而成沙拉醬，口感鹹中帶甜，鯷魚味濃郁。

後來想暖暖胃，我們再點了一個酥皮洋葱湯，酥皮滿滿Gruyère芝士香，用湯匙挖破香脆的酥皮沾上湯汁，熱辣辣的洋葱湯汁與芝士牛油香氣融為一體，是簡樸的滋味。

主菜我們點了招牌Roasted Prime Rib和蘑菇雞批，烤肉眼用慢煮方式，我們預先訂了3成熟，廚師在我們面前厚切，外層用開心果碎、鹽、香草和麵包糠等調味，頗有心思，但牛扒比我們的要求稍為熟了一點，但肉質尚算軟嫩，肉味香濃。蘑菇雞批千層皮做得不錯，但雞肉餡極少，幸好胡蘿蔔、燉葱、豌豆、蘑菇和珍珠洋葱混合的味道恰到好處，挽回了分數。

最後到甜品，我們柯打了火焰雪山蛋糕，燃燒中的干邑緩緩淋在甜品上，藍色火焰燃起的一刻，總是令客人十分驚喜。蛋糕包裹住一層開心果雪糕，滿滿開心果粒，另一層是士多啤梨Sorbet，口感層次豐富。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）