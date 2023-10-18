透視誘惑︱全智賢亮相香港活動快閃7分鐘　真性情捽鼻任影唔嬲

韓國女星全智賢今晚（18日）現身中環出席某時裝品牌活動，將於月尾便42歲兼育有兩子的她，穿上紫黑色雪紡透視裙亮相，打扮優雅，甫出場即成為全場焦點。

相隔6年再來港出席活動的全智賢，與周汶錡、馮德倫及台灣男藝人吳慷仁等出席活動，全智賢於晚上7時許到場，她經過影相區時大方企定定，大批粉絲一早在場守候，並用韓文高叫偶像名字，全智賢影相時有一下捽鼻的小動作，但就任影唔嬲，而且不時向在場人士揮手，最後她點一點頭才進入會場，她由出場到完成參觀限定店，僅逗留了約7分鐘，但就十分親民全無架子。

身穿線衫透黑Bra的周汶錡，透露有看過全智賢主演的劇集《來自星星的你》，她表示：「好啱我睇，因為戲入面有好多靚衫，佢都係有型媽咪。（場內交流育兒心得？）我啲仔都大個晒，不過都期待見佢。」周汶錡被問到一身性感打扮可有給老公過目？她笑言：「我個仔就過咗目，仲話『Amazing』，個仔覺得對鞋好得意，因為有條尾巴。」周汶錡又透露8歲和6歲的兒子都喜歡時裝，而細兒子對時裝特別有要求，年紀輕輕已經會揀衫着，她說：「佢好似我細個，唔會阿媽話着咩就着，所以望住佢好有童年回憶，佢係有品味嘅。有次佢去同學生日會，揀衫要全套紅色，但着出嚟又好可愛。（你啲靚衫囝囝無得繼承？）啲波鞋會留畀大仔。」

至於憑電影《富都青年》入圍金馬獎最佳男主角的吳慷仁，透露會來港四日，並順道宣傳12月上映的《富都青年》及另一套電影《但願人長久》，對於可有信心奪金馬獎影帝？吳慷仁表示：「唔緊張，心情好踏實，我好鍾意電影，拍呢部戲時好辛苦，瘦晒同黑咗，不過其他演員同李心潔都幫我好多，好佩服心潔，佢好鍾意電影，又好似一個老師咁，傳承咗電影畀我。（覺得自己嬴面高？）如果真係攞到，一定返香港多謝你哋。」