由陳豪與太太陳茵媺(Aimee)夫妻檔主演出的無綫新劇《羅密歐與祝英台》,日前首播贏盡口碑,觀眾反應熱烈。陳豪雖然身在深圳拍攝新劇《企業強人》,但亦不愁寂寞,日前陳茵媺帶同三個仔女陪陳豪一起深圳開工,趁着有拍攝空檔,陳豪亦陪伴老婆同仔女出享親子樂,陳茵媺分享了舉家溜冰的溫馨照片,表示:「Mommy and her 3 baby ducklings ! Term break is finally here and can visit Daddy !!!!(媽媽和她的三隻『鴨仔』!終於放假可以去探爸爸了!)」相中所見,陳茵媺現身溜冰場獻技,還踎低幫兒子着鞋,廿四孝母親現形。陳豪亦攬實仔女合照,非常溫馨!