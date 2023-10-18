泰國模特兒嘅火辣程度，相信大部分男士們都睇到興奮無比，佢哋本身已經樣靚身材正，加上游走尺度邊緣嘅寫真，嗰種吸睛度真係爆晒燈，就好似今日同大家見面嘅Papang Pakaporn Saeho咁喇！

一舉成名

只要睇過Papang喺社交平台上所分享嘅寫真照的話，相信都會感受到呢位泰國索女有幾火辣！擁有激凸上圍以及渾圓美股嘅佢，足以令男士着迷，加上名副其實游走尺度邊緣嘅性感造型，更係輕易成為男士嘅焦點。

不過如果覺得佢嘅造型已經夠性感嘅話就錯喇！事關喺兩年前，呢啲只係碎料嚟咋！現居於泰國宋卡嘅Papang，早喺2019年已經開始經營網絡社交帳號，並憑住大尺度嘅內衣寫真而火速爆紅，而有趣嘅係，當時佢嘅身份唔係模特兒，亦唔係網紅，而係一位老闆娘！原來當時經營內衣代購網站嘅佢，為咗展示啲內衣穿着出嚟嘅效果，於是佢自己做埋模特兒親自示範，雖然唔知內衣嘅銷售如何，但可以肯定嘅係佢憑此一舉成名。

半裸上陣

獲網民封為最性感老闆娘嘅Papang，確實不負「性感」二字，事關佢所賣嘅內衣嘅性感度十足，加上佢嘅身材實在太正，配合埋甜度相當高嘅笑容，令佢嘅社交帳號瞬間吸納眾多粉絲，同時佢更順勢踩入模特兒界，實行為其他內衣品牌進行網上代言。

雖然投身模界後嘅佢，明顯寫真尺度收斂唔少，但佢仍然偶有大尺度嘅寫真作品，好似早前佢便化身成烘焙師，以半裸圍裙造型搓麵粉，先唔講佢嘅搓麵團技術好唔好，單係睇佢前趴後趷嘅甫士，已經吸睛度十足！不過對於Papang 嚟講，相對模特兒嘅工作，佢更覺得網紅工作更有滿足感，而其中一個原因，就係因為佢一直以嚟都想建立個人品牌，而透過佢喺網絡人氣，未來可以喺商界再展拳腳。

縱然Papang近年嘅寫真尺度有所收斂，卻仍偶爾嚟一輯尺度可謂游走於極限邊緣嘅寫真，當中嘅吸睛度只有親自用眼睛品嘗過，先至可以明白箇中誘人之處。

Profile

出生地：泰國

身高：168cm

三圍：33D-23-34