【是日通勝】

農曆九月初五

癸卯年 壬戌月 庚戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、出行、移徙

忌：動土、行喪、置業

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：17、25、29

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

金牛座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

雙子座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

巨蟹座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

獅子座：受人事問題困擾，顧此失彼，影響工作運。

處女座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

天秤座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

天蠍座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

人馬座：謀事多阻滯，宜停下腳步，檢視自身不足。

山羊座：工作運稍遜，謹記安守本分，忌越俎代庖。

水瓶座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

雙魚座：健康運超強，保持心境平和可度過美好一天。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）龍 脾氣差

鼠：事業運強，遇上棘手問題也有力化解。

牛：情緒易失控，今天適宜少說話多做事。

虎：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

兔：福星高照，事業上有突飛猛進的發展！

龍：是日沖煞，脾氣大，易陷入是非爭端。

蛇：小心爛桃花，勿對身邊的異性太熱情。

馬：財運好轉，之前的付出終迎來收成期。

羊：工作沒有太大起色，有必要作出檢討。

猴：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

雞：生活遇到小挫折，勿氣餒，宜沉着應對。

狗：頭腦清晰，對事業發展形勢瞭如指掌。

豬：談情吉日，不妨約伴侶享受二人世界。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

買房時該如何避坑？

作為居身之所，房子的風水很重要，關係到家人的健康和命運，還可影響整個家庭的財運，以下一起看看有哪些不良的布局吧！

1.不可有缺角

房屋以方正為佳，某處缺角如方正中的一塊被切掉，而且缺角也稱缺角煞，易導致宅運不旺，對家人不利，具體情況如下

缺東角：對家中兒子（居住人三代同堂中間的男性健康有影響）

缺東南：對女兒健康有影響

缺西南：對媽媽、老人家的健康有影響

缺西北：對爸爸（男主人）有影響

缺西角：對家中女性有影響

缺北角：對家中男性有影響

2.陽台忌雜亂

陽台是住宅中最空曠的地方，與大自然最接近，是家居的納氣之處。如果陽台雜亂、雜物亂堆，容易影響家宅的財氣，導致家中的人碰上一些不好的事情。

3.擺件不吉利

吉祥的擺件能旺宅，相反，另類怪異的東西不適合放在人居住的陽宅裏，如刀劍、猛獸類、骷髏頭等邪氣較重的物品，長此下去，容易令家人心裏產生不安情緒，運氣反覆多病痛，還會導致家宅陰氣過重。