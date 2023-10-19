星玄︱方媛勁旺夫　帶挈郭富城賺過百萬

今日係10月19日，幸運星係巨蟹座，財運好到極，趁機會做多啲好事，就會生活得有意義。「天王嫂」方媛就係巨蟹座，早排佢同老公郭富城，專登飛到英國行街，不過佢哋唔係買自己嘢，而係幫2個寶貝女買名牌衫，方媛邊行邊揀衫，城城就全程跟到實，大晒恩愛。呢頭城城做「廿四孝老公」，轉個頭方媛就做「跟得夫人」，陪城城入場為愛駒「舞林密碼」打氣，結果不負眾望大熱勝出，仲贏得過百萬獎金，話方媛財運好到爆，可能就係指旺夫，會帶挈城城贏大錢。

今日係農曆九月初五，宜祭祀、出行、移徙，最旺生肖係兔，屬兔嘅人福星高照，事業上有突飛猛進嘅發展。MIRROR成員姜濤就係屬兔，姜B嘅身形一直都係大家嘅焦點，之前佢接受電台訪問之後，見到佢身形睇落漲咗唔少，不過佢就腳步浮浮，仲暈一暈要助手扶住行，身體健康狀況真係令人擔心，不過佢主演嘅新戲《我的天堂城市》啱啱上映，套戲之前喺台灣成績好好，唔單止成為當地新片票房冠軍，仲獲邀參展《夏威夷國際影展》，唔知套戲嚟到香港可唔可乘勝狙擊呢，今日你福星高照，加上姜糖全力支持，相信新戲票房一定會報捷嘅。