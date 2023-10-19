Jisoo冧莊「全球第一美」！熱巴撼BLACK PINK　抗韓流攀升亞軍

新疆美女迪麗熱巴顏值高不容置疑，近日在全球票選的「2023全球最美女星」中，雖然不敵韓國當紅女團BLACK PINK成員Jisoo，但票數力壓對手其餘3位隊友，更由去年的第5位躍升至亞軍，為華人女星挽回不少面子！

由外國媒體《Nubia Magazine》主辦的全球美女票選活動，今年7月開始經官網接受投票，粉絲反應踴躍，最終有關方面獲得來自86個國家、合共近100萬張選票。十大賽果日前正式出爐，K-Pop歌手穩佔8席，當中去年已登上冠軍寶座的28歲BLACK PINK成員Jisoo獨攬23萬票，冧莊登頂，更獲主辦機構頒發證書以「嘉許」其美貌獲得世界公認。

除了憑美貌稱霸，Jisoo的事業更是如日方中，繼年前首度主演韓劇《雪降花》成功攻劇壇後，今年她推出首張個人Solo碟《ME》，主打歌《Flower》的「開花舞」在世界各地掀起熱潮，而她同時是各大時尚品牌的寵兒，代言廣告多不勝數。在今次的「美女榜」中，她就以大比數拋離隊友Jennie、Rose及Lisa，風頭一時無兩。

第4代女團抬頭

至於迪麗熱巴是唯一打入十大位置的中國女星，共獲得19萬選票，更由去年的第5位躍升成為今年的亞軍。其實早於今年初，她已在網站「Great Top Ten」同類選美中力壓荷里活女星愛瑪沃森（Emma Watson），獲封「全球最美女星」。這位在新疆烏魯木齊出生的內地劇壇花旦，一顰一笑都登上熱搜，除了美貌外更擅長多種舞蹈、鋼琴及小提琴等，多才多藝。過往與她合作過的男神包括楊洋、陳偉霆、張藝興及黃景瑜等，都免不了被傳拜倒其石榴裙下，尤其與黃景瑜的緋聞更是傳個沒完沒了，但她始終未有公開戀情。

至於已解散韓團MOMOLAND的前混血成員Nancy，緊隨熱巴登上「美女榜」第3位，而第4至第7位依次為BLACK PINK泰籍成員Lisa、TWICE台灣成員周子瑜、BLACK PINK成員Rose與Jennie。另外值得留意的是，今年票選結果首度出現韓國第4代女團成員的名字，包括IVE人氣主將張元英躋身第8位、Red Velvet成員Irene則排名第9，新勢力崛起！而去年排第4位的土耳其女演員Hande Ercel，今年「大倒退」跌至第10位，掹車邊打入十大位置。