露雲娜首次睇拳賽感刺激　豪言約戰歐信希打擂台

歌手露雲娜與歐信希最近為拳賽擔任頒獎嘉賓，兩人舞台經驗豐富，但親身上擂台，雖然只是頒獎還是第一次，感受到拳賽的刺激。露雲娜首次欣賞拳賽，感覺相當興奮：「我覺得佢哋好有體育精神，完場公布賽果，贏家與落敗也好，大家會擁抱對方。」歐信希表示愈睇愈緊張：「原來現場欣賞刺激好多，難怪大型拳賽經常爆滿，我同家姐（露雲娜暱稱）上台頒獎時，其中一位拳手臉上還未止血，我恐防佢會驚，所以就掉轉咗位置，由我頒腰帶，露雲娜頒獎盃。」

歐信希指兩年前因為開演唱會曾跟教練練拳，一個回合打兩分鐘已經喘氣，打拳的確是好好的鍛煉。露雲娜笑言和歐信希曾經一齊開演唱會，建議不如創新一點，兩人業餘性質打一場，歐信希笑說 :「你講真㗎，我奉陪 ! 」他又透露今年生日會與歌迷聚會，因為疫情關係許久沒有與粉絲相聚，自己感受更深因年初再次「中招」，多月來身體健康不穩定，後遺症令喉嚨不適，加上數月前執拾東西扭傷腰，故更加覺身體健康重要。

至於，露雲娜最近推出第3張發燒唱片，其中翻唱了葉蒨文的《祝福》。她表示喜歡這首歌的旋律之外，亦真心祝福大家最重要是身體健康。而專輯由丈夫擔任監製，丈夫更為她寫了一首全新歌曲《READY》，她說：「內容係如果遇上任何難題都要勇敢面對，現在疫情過去，一切就重新出發。」