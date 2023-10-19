2023香港單車節周日上演 達人教觀賞最佳角度 仲有專家教最後備戰

【特約報道】一年一度的單車界盛事「新鴻基地產香港單車節」周日舉行，下午將上演國際單車聯盟（UCI）1.1 級公路賽， 來自全球的單車精英將以香港尖沙咀一帶鬧市以及海傍為背景競逐最佳成績。前香港單車隊成員梁志賢（Kenji）整合經驗，建議5大觀賞位，：邀請大家直擊高手們破風一刻。

1. 麼地道（麼地道花園，直路位）

運動員在轉彎後需立即加速，有些起身比力加速，有些伏平坐下減低風阻。

2. 麼地里（尖沙咀中心，對出轉彎位）

形成一個S彎角，運動員在現場高速飛馳中有機會將氣流帶動吹向現場觀眾，相信屆時有更多單車愛好者在現場討論國際級運動員如何發揮高速入彎及加速技巧，交流認識更多專業知識呢。

3. 麼地里（帝國中心，對出U-turn位）

這裏可欣賞180度急轉彎技巧，因為運動員於紅磡繞道橋面高速落斜後必須於最短時間急速煞車入彎，然後再轉入梳士巴利道（東行）加速的轉波卡卡聲響，有如運動員在比賽中一齊伴奏出一首交響樂曲。

4. 梳士巴利道（兩旁直路）

這裏是運動員於賽事中途的半休息補給位，亦是運動員之間最多眼神及手勢溝通的位置，隨時利用不同比賽戰術於梳士巴利道地下通道及紅磡繞道上斜前作出體能調整再突圍而出，隨時可捕捉運動員在單車上如何補給飲食及溝通眼神表情。

5. 終點位

運動員衝線一刻速度更高達65km/h或以上速度，有如一陣強大氣流吹過身體嘅感覺，記得準備好拍攝時的快門速度及技巧。

單車愛好者必睇訓練攻略！

除了上演國際賽事，今年單車節清晨起上演多個單車體驗項目，包括廣受單車愛好者歡迎的「50公里」及「30公里」組別。物理治療及痛症中心註冊物理治療師陳嘉渝指提供五大貼士予單車選手參考，以最佳狀態參與這項年度盛事！

一. 五大動作強化肌力

在單車的肌力訓練上，應強化深層肌，減少關節負荷，讓淺層肌有更好的發展空間，利用屈髖、伸膝的連續性動作，加強股直肌、股中肌的控制能力。

二. 活動前勿吃朱古力

活動前2至3天，不要吃過於油膩的食物及辛辣的食物，多吃青菜。活動當天的早上，應吃比較好消化的食物，如饅頭、白粥等食物，不宜過飽，留至少1.5小時的時間消化。尤其注意活動前不要吃朱古力，會讓血糖升高，容易在中後期感到疲倦。

三. 活動前一晚只作腿部拉伸練習

活動前一周，不要進行激烈的訓練，不要過度疲勞，訓練以慢車、溜車為主。活動前一天晚上，只需在腿部進行拉伸練習，放鬆腿部肌肉，早些就寢。

四. 騎乘姿勢

面對長距離的路程，單車愛好者要避免對椎間盤產生大壓力。

良好的騎乘姿勢：將手輕放在車把上，手肘微彎內收與上管平行，肩膀放鬆不聳肩，肚子微收讓下背形成一個微微的弧度；騎乘的時候壓力可以平均分配，當遇到彈震時也能擁有好的吸收機制。

五. 活動完結後應進行緩和運動，勿喝冰水

緩和運動包括腰背伸展、大腿伸展和臀部伸展；活動結束可用冰袋對膝關節作出冰敷，或在騎乘後透過泡冷水的方式做低溫療法，讓疲勞、痠軟的肌肉得以恢復。另外，活動完結後，宜喝溫度較低的水，而不是喝冰水；猛灌冰水只會增加心血管的壓力，喝稍涼水比常溫水更有幫助散熱及幫助身體調整。

飲食小貼士：活動當日早餐低纖低脂高碳

Amazing Medical的家庭醫學專科李英璋醫生建議車手參加活動數天前可考慮「醣原負荷法」的飲食方法，增加碳水化合物攝取，減少訓練時間，令體內的醣原增加，以提升耐力表現。 活動當日早餐應選擇低纖低脂高碳的飲食，並安排在活動開始前2-4小時進食，以減少腸胃不適的機會。