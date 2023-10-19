自爆係周潤發粉絲　宋康昊大談拍《韓戲逼人》趣事

韓國影帝宋康昊最近獲邀來港出席《第20屆香港亞洲電影節》，他逗留香港期間接受本地傳媒訪問，宣傳10月26日在香港上映的韓片《韓戲逼人》。

他指過去幾年全球受到疫情困擾，大家都習慣用串流平台煲劇或收看節目，令他開始反思電影的存在價值，以及如何吸引大家入戲院睇戲，剛好讓他遇上《韓》片，他坦言這部作品的題材並非大眾化，他亦花了很多時間去想要如何令觀眾受落和看得開心，問到《韓》片的吸引之處，他表示：「這部電影有很多隱藏的笑位，有些場面可能大家都會開懷大笑，亦有些場面可能只有部分人笑，每個人都可能有不同的笑位。」

而宋康昊在戲中飾演70年代的「金導演」，問到拍攝時有否遇到趣事，他笑指：「在我喊『停』的時候，本來應該只有裏面的演員停下來，但工作人員誤會是導演叫『停』，所以全部停下來了。」而「金導演」在拍戲時遇上很多瘋狂事，包括臨時改結局及追加拍攝天數，問他有否遇到類似狀況，他便指拍戲時的確遇過很多突發事：「在新冠疫情時，我也試過中招，試過明明已經去到拍攝現場，卻要突然折返，拍攝亦要立即中斷。」

從影近30年的他曾與金知雲、奉俊昊、朴贊郁、李滄東及洪尚秀等名導合作，問他從多位導演身上學到甚麼？宋康昊表示：「即使他們每個人的世界觀和想法都不同，但他們對演員的態度和尊重，還有對電影的熱情都是一樣的。」而宋康昊過往主演的電影《JSA安全地帶》、《末世列車》及《上流寄生族》等均在世界各地受到歡迎，問他認為成功原因是甚麼，他表示：「這些電影都是探討社會或人性特質，這些議題是可以跨越國界，無論是哪個國家的人都會有共鳴。」

談到本月初出席《第28屆釜山國際電影節》開幕禮時與香港影帝周潤發見面，他自爆一直是對方的粉絲，很榮幸能頒獎給對方，並指知道有不少香港電影在《釜山國際節》參展，但因為行程緊密而未有機會觀看，他記得去年《梅艷芳》亦有在釜山上映，雖然未有機會看，但希望能有機會了解更多。