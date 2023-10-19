理想家居的靈感吸取之旅

周末待在家裏，看到凌亂的雜物就心煩，又或者也想在家中拍大片，不如周末來以下的兩個展覽為自己的理想家居吸取靈感，讓空間少、雜物多也可整潔有序而美觀，在有限空間締造無限可能。

空間收納生活展

如果你是一個收納狂魔，喜歡將屋企打理得整整齊齊，又或者你是Gareth.T的樂迷，那就一定不能錯過即日起至10月25日在尖沙咀K11 Art Mall舉行的「有限空間、無限可能」生活展。場內設有4大主題打卡空間，包括以新生代唱作歌手Gareth.T（湯令山）的真實睡房為藍本打造的風格音樂主題睡房，咖啡愛好者飯廳，模型迷的客廳及天馬行空的兒童睡房，每個空間都能盡情打卡的同時又獲取有用的收納方案及靈感。此外，更有巨型洞洞板游戲，參與則有機會獲得限量手機背帶，而展期內逢星期五、周末及公眾假期，只需在生活展參與拍照打卡活動，即可免費獲得一杯IKEA小熊或鯊鯊圖案鮮奶咖啡。

靈感畫展之旅

家中是不是時常不知擺放些什麽裝飾是好？不如來由即日起至10月22日在海港城藝術館舉辦的香港首個矢入幸一個人作品展「獵人仨與金石傳」中吸取靈感，打造一個充滿復古卡通色彩的藝術感小家。場內一共展出日本平面藝術新星矢入幸一18幅油畫，串連起來就如一本繪本，講述了GHOST的宇宙之旅，歸途上他們在太空船中找到一本故事書《獵人仨與金石傳》，故事關於因為掘取金石所帶來的混亂，令村民將此行為列為禁忌，後來更成為傳統。或許從以上的展覽你會得到一個與眾不同、反常理的家居設計。