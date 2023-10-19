陳奕迅身體不適個唱緊急延期　公布3次騷補場時間

「歌神」陳奕迅（Eason）10月16日完成三場演唱會後，佢於前日（17日）開始感到身體不適，出現感冒徵狀，求診後應醫生建議，需要休息。為歌手個人健康及確保能帶給每場觀眾有質素之表演，主辦方決定把2023年10月20日至2023年10月22日（共3場）之場次，延至2023年10月26日至2023年11月1日期間補場。

具體票務安排如下:

延期後，場次對應如下(全為2023年日期)：

10月20日 晚上8時>>10月26日 晚上8時

10月21日 晚上8時>>10月31日 晚上8時

10月22日 晚上7時>>11月1日 晚上8時

已購票的觀眾可持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會；或已購票但仍未領取門票的觀眾，可於10月24日起前往票務櫃檯取票，觀眾可持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會。主辦方不會提供任何演唱會門票報失補償安排，如觀眾未能提供完整演唱會門票正本（連同票根），將不獲得接納入場觀看對應場次的補場演唱會。如觀眾未能按上述受影響場次指定補場日期前往觀看指定補場場次演唱會，主辦方將不會安排作出退款。

如未能於補場場次前往觀看演唱會之觀眾，可於2023年10月20日上午11時起至10月23日下午2時期間申請退票。