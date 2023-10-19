保濟丸 X 王菀之！全新廣告片【保濟菀腸胃歌】演繹90年代經典廣告歌

【營業資訊】有127年歷史，陪伴香港人成長的保濟丸，於九月推出全新廣告片【保濟菀腸胃歌】，由著名唱作音樂人及實力派演員王菀之，以一人分飾多角，用靚聲演繹重新編曲填詞的經典廣告歌《快食保濟丸》。

這首由「香港樂壇教父」顧嘉煇先生於90年代創作的廣告曲，耳熟能詳的旋律，喚起不少香港人的成長回憶，保濟丸亦成為大家生活中必備的「看門口藥」。時代變遷，雖然30年後的生活有所不同，但作為【中藥腸胃專家】的保濟丸，仍然堅持守護腸胃健康的責任，希望能憑歌寄意，由最新代言人王菀之以活潑有趣的歌聲，聯同無伴奏合唱組合Senza大玩A Cappella，教大家輕鬆解決痾、嘔、脹、痛、滯5大腸胃問題！王菀之以五個獨特造型亮相保濟丸廣告，並以「菀」喻「丸」，提醒大家一有腸胃問題要「快食保濟丸」。

保濟丸品牌以創新的理念，和王菀之專業又親民的形象打造驚喜，這亦是王菀之首次擔任中藥品牌代言人，是次合作不但掀起城中一陣熱話，更為品牌注入了嶄新的活力。這首承載過去又展現目前的品牌主題曲【保濟菀腸胃歌】，貼地的歌詞及好玩的演繹手法定能引起觀眾共鳴，勾起大家對以往保濟丸的親切回憶！即刻去歌！