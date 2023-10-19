李元玲疑遇人口販賣集團　被邀飛菲律賓酬勞任開？

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲人靚身材正，佢嘅「鈔能力」同樣驚人，一直盛傳含金鎖匙出世嘅佢家住附升降機、近半億萬呎豪宅。成日同網民分享日常嘅佢，最近就自爆疑遭「人口販賣集團」睇中，以工作為名嗌佢飛菲律賓出席活動，仲要酬勞任佢開，好在佢夠機警，發現至少有四大漏洞。

李元玲公開該「工作邀請」嘅郵件內容，只見對方表示代表菲律賓一間酒店邀請佢參加盛大開幕儀式，想搵佢擔任嘉賓及品牌代言人，除願意詳談合作條款，又大方要求李元玲開出想要嘅價碼。對此，佢表示收到呢封署名為「Bebe」嘅郵件，點睇都覺得漏洞百出，即列出4大疑點鬧爆。

李元玲上網search到該酒店2004年就已經開幕，點可能到2023先籌劃開幕儀式，又自嘲：「難道人口販子是欺負我不會google？」李元玲仲直接詢問酒店人事部經理，得知根本就冇「Bebe Yap」呢位職員，酒店近來亦冇發出邀請函，甚至冇舉辦開幕儀式。同時，李元玲質疑點解對方要翻譯一篇中文信畀佢，反而一間「五星級酒店」寫唔出正規英文。佢又疑惑對方真實身分：「為什麼在寫了『Yours Sincerely』後，沒有寫下在酒店的職位身分，也沒有留下任何的extention號碼？」最令人奇怪嘅係，對方唔係用酒店官方帳號發出郵件，而係用私人帳號，令思路清晰嘅佢大膽向對方隔空喊話：「Bebe，我不是剛出來社會，我比你更老練，不要騙一個比你聰明的人，OK? 」仲用英文嘲諷對方：「如果是她發這封詐騙郵件，絕對會比人販子做得更棒」