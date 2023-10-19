爆大鑊！Britney爆完墮胎再爆舊愛Justin連環偷食兩女星

美國天后Britney Spears在即將下周推出的新自傳《Woman in Me》中驚爆曾為歌手前男友Justin Timberlake意外懷孕並墮胎，消息傳出後即獲多個「母親的抉擇」組織支持及讚賞，其中有組織更提出願意協助Britney作心理輔導。除了大爆因Justin而被迫「落仔」之外，她亦在自傳中大爆Justin因連環偷食兩女子而導致他們分手，而偷食對象更是圈中人！

在書中Britney沒有開名，只表示其中一名「狐狸精」目前已有家室。而她亦有暗示其中一名是英國前女子組合All Saints成員Nicole Appleton。Justin與Nicole於2000年曾一度傳緋聞，2人曾被狗仔隊影到進入西倫敦一間酒店「爆房」。由於Britney自傳於墨西哥提早1周推出，有看過本書的fans於社交網表示Britney在自傳中提及自己早知舊愛不忠先後與兩女星偷食，而她更直言為了報後而與舞蹈員Wade Robson上床。其實Justin於2002年寫名曲《Cry Me a River》時已承認過首歌是他與Britney吵大鑊之後而寫成的，當時有好多歌迷認為是Britney對Justin不忠。

Britney出書爆與Justin沒人知的「往事」，有傳Justin目前專注自己的家庭所以嘗試對舊愛的自傳內容沒有理會亦不打算回應。