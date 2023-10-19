【爆買日本】華人被追百萬消費稅！因沒保存這東西？

自2019年10月起，日本消費稅已由8%增至10%，不過作為外國人就很幸福，因為外國人在日本購買商品，只要帶出國外使用，便可享免稅優惠。按現時日本免稅制度，外國旅客只要在有免稅服務的商店內（Japan. Tax-free Shop），購買一般用品和消耗品合併累積消費金額達未稅5,000日圓（約HK$261）以上、未稅500,000日圓（約HK$26,133）以下，便可到該店免稅櫃枱，出示護照或免稅QR Code即可辦理退稅。

不過最近在日本福岡，有3名華人在當地爆買東西，也享用了外國人免稅優惠，但結果竟被當局追收2,500萬日圓（約HK$131萬）稅款，並成為福岡稅務局首宗對免稅品實施稅務罰款個案，究竟他們買東西時做錯甚麼？

無寄送海外證明

據日媒報道，經當地稅局調查，該3名華人在日本留學半年期間，竟多次到當地有免稅的百貨公司及電器店，爆買免稅奢侈品，貨品包括名牌皮包、高級手錶、智能手機與化妝品等，總值竟超過2.5億日圓（約HK$1,300萬）！

但按規定，只要旅客是把免稅品買回本國自用或帶給親友，也是可以免稅，然而他們聲稱商品在購買後已全數寄送海外，卻無保存證明文件，結果3人無法交出相關證據，不符合免稅條件，有轉售免稅商品圖利嫌疑，因此才被勒令補繳10%即約2,500萬日圓（約HK$131萬）的消費稅金。然而日本政府更考慮今後，將以購物紀錄鎖定逃稅旅客，把他們列入黑名單，並待他們再入境時追補徵收。

免稅專用袋勿開封

也溫馨提醒大家，日本規定免稅商品須手提帶上飛機，但如有超過100ml的液體類商品或購買太多而需託運，也要告知登機櫃枱在託運行李中有免稅品，讓海關人員直接過來檢查。

此外，日本店家給消耗商品包括化妝品、食品、藥品、飲品、水果及酒類等，辦理完退稅手續後，都會以免稅專用紅色密封袋包裝，此密封袋在帶出日本之前是禁止拆封的，否則海關抽查時可能會向你徵收商品消費稅，故記得別手多拆袋了。