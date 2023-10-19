瑪姬揼姑婆本開演唱會　被人笑佢瘋癲又任性

前DJ瑪姬（Maggie）今日（19日）出席其演唱會記招。黃百鳴亦被邀作為嘉賓出席活動，大讚Maggie唱歌好聽，透露不時會與Maggie到Band房夾Band，對於今次Maggie自資開辦演唱會表示無限支持，更送上蜜糖作禮物。

對於首次開辦個人演唱會，Maggie表示心情很興奮，指當朋友知道她要自資舉行演唱會時，形容她是瘋狂、瘋癲和任性，但她無悔這個決定：「我唔想人生會後悔，成日諗仲有啲咩未做，睇《中年好聲音》人哋70歲都追夢，我唔想等到咁老，所以依家做咗佢。」被問先前已自資推出單曲《重頭感覺》，現在又自資舉行演唱會，會否感到吃力？她說：「我自己都有儲落啲姑婆本，而且我啲朋友一聽到我要開演唱會，都肯以個人名義贊助我，搞到個演唱會變咗好似慈善籌款咁。」

她透露演唱會當天會邀請尹光和楊詩敏（蝦頭）作為嘉賓演出：「光哥會係台上同我合唱Rap歌，首歌主題係中女嫁唔出，而我同蝦頭就會一齊跳唱，我已經準備咗4個猛男，到時會各自抬起我哋。」同時亦會有自彈自唱環節，翻唱黃家駒、陳百強、李玟等名人的歌，向他們致敬。

談及對演唱會有沒有信心座無虛席時，Maggie說：「我會盡力做好，但如果坐唔晒有空位嘅我都會自我反省檢討不足。（反應好加場？）哈哈，其實我訂咗兩日，所以要加場唔係問題，不過我訂兩日係想表演前一日可以到場綵排。」又指會繼續保持歌手身份，盼望明年能再出新曲。