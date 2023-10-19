「去尊尼化」第一槍！Johnny's WEST改名WEST.

成立61年的日本尊尼事務所，因已故創辦人Johnny喜多川的性侵醜聞，本周二起正式結業，並改名「「SMILE-UP.」專注賠償工作。為「去Johnny化」，出道9年的7人男團「Johnny WEST」首當其衝，昨日(18日)舉行網上直播，宣布易名「WEST.」，成為旗下首個換團名的組合。

7名成員包括主將重岡大毅、小瀧望、藤井流星、中間淳太、濱田崇裕、桐山照史及神山智洋，穿上淺色系西裝現身，他們用照片回顧了出道以來的經歷，透露由早討論到晚，終於大家同意改名「WEST.」，保留了組合的「關西精神」，WEST的英文字中也隱藏著象徵團員7人的羅馬數字「VII」。剛於上月過檔TOBE的組合Kis-My-Fts.前成員北山宏光，亦留言為WEST.打氣。

此外，前尊尼旗下最吸金的當紅組合Snow Man，有指9名成員已達成共識，將簽約尊尼新開設的經理人公司，意味組合不會解散或過檔。但另一方面，有指嵐成員櫻井翔對簽約尊尼新經理人公司有保留，令嵐原定明年秋天在東京巨蛋舉行25周年個唱的檔期，亦轉給同門另一組合。停工中的嵐隊長大野智，近日被拍到以留鬚粗獷look由沖繩返回東京，與事務所商討合約事宜。