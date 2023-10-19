被插帶壞阿儀累變失業大軍　黃榕立即避談

藝人黃榕、堪輿學家七仙羽、趙哲妤和鍾雨璇等昨晚（19日）出席形象指導許嘉浩（綠魔）舉辦的生日慈善時裝派對，近日「亞視一姐」薛影儀（阿儀），因多番失場及擬盜用公司社交帳戶，遭公司解僱，變失業大軍，被指帶壞阿儀的黃榕，表示跟阿儀是朋友關係，從不涉及工作，不會擔任對方新經理人，她說：「阿儀有問過我，但自己覺得唔適合，自己都搞唔掂，但會以朋友身份幫阿儀物色經理人，有工作會介紹畀佢，唔會涉及錢及抽佣，佢鍾意做藝人拍嘢，都好積極搵嘢做，（阿儀心情點？）還好，係大家擔心佢多啲，阿儀依家每日學嘢增值自己。」

知道有朋友想搵阿儀拍短劇，也替她高興。問會否覺得連累阿儀失業，黃榕避談此事，稱自從與阿儀相識兩年，就不停有不利新聞傳出。稍後她將夥拍阿儀出戰10公里馬拉松，並表示是阿儀主動想挑戰，大家會各自練習。早前林寶玉公開與黃榕的「帶壞鐵證」通訊對話，黃榕表示沒有嬲過林寶玉，有機會也想好好溝通解釋，希望事件告一段落。

另外，提到將會跟阿儀出戰渣馬十公里，黃榕表示阿儀主動相約挑戰馬拉松，大家現在各自在家附近練跑。綠魔(Karl)今年34歲生日，今年他造型非常特別，將留了10年的長髮剪變成skin head，透露今年有至親家人患癌離世，好大感觸，每年生日他都會為慈善籌備，故今年決定與癌病機構合作，以活頭髮混入畫作做藝術作品義賣籌款。

七仙羽給Karl送上珍珠鏈做生日禮物，問到阿儀之後會否有運行，七仙羽稱阿儀面懵心精，其實好聰明，認為阿儀打不死，相信魚唔過塘唔肥，現場並建議Karl接收阿儀，Karl自認不稱職，因本身跟黃榕、阿儀和林寶玉都是好朋友，覺得管人跟管事不同，要管理藝人情緒較難。