北上密室解謎！萬聖節嚇餐飽

萬聖節就快到，以往港人愛去蘭桂坊或主題公園玩樂一番，今年通關後不妨搞搞新意思北上「過節」。深圳近年興起密室逃脫和劇本殺遊戲，比起香港空間更大、機關更多、布置更逼真，例如有主題密室讓大家扮演哈利波特投入魔法世界；有劇本殺佔地近10萬平方呎可玩足兩日一夜；還可扮明朝俠士斬妖除魔，今個「哈囉喂」一於齊齊嚇餐飽！

羅湖區 穿梭魔法世界

密室逃脫遊戲一般帶有恐怖元素，未必適合新手及女仔玩。位於羅湖東門的逃脫反斗城就有一個名叫「霍格華茲的陰謀」的主題密室，難度較低讓新手都能駕馭。從羅湖關口乘地鐵1號線到老街站，出來行一段路，全程約17分鐘就到，即日來回都很方便。密室設計以《哈利波特》為靈感，真實還原電影場景，如有識得郁的石像鬼、會說話的分院帽、貓頭鷹海德薇道具，以及提供過關貼士的儲思盆、預言家日報及校長鄧不利多畫像等，全部1:1呈現兼製作精細，代入感超強，保證哈利波特粉絲玩到唔捨得走。

故事講述戰勝佛地魔幾十年後，巫師世界突然發生多個失蹤事件，而且全是魔法學院學生，玩家要找回失蹤的朋友並解開背後陰謀。過程中玩家要穿上魔法袍，手持魔法杖及魔法書解謎，有儀式感得來又有實際作用。全程光線充足，而且小機關及秘道難度適中，細膽人士都啱玩。另外，它不設NPC主持，沿途會有文檔介紹，不熟悉原著劇情都冇問題。玩畢全程約需60分鐘，適合4至10人一齊玩，夠2人就可併團參加。場內還有「奪命列車」、「電梯」、「靈魂當舖」等9個主題密室，足夠大家玩足全日。

福田區 日式靈異主題

若去到深圳只夠時間玩一間密室逃脫，相信X先生沉浸遊戲定入榜上有名，事關它長期高踞「大眾點評」密室類排行榜第一位，更曾多次榮獲EGA密室逃脫產業聯盟頒發的全國最佳實景獎。它於全國有多間分店，深圳店位於華強路地鐵站附近，福田口岸乘地鐵去只需16分鐘。目前共提供8個不同主題密室，遊玩時間由60分鐘至95分鐘不等，適合4至7人一齊玩。當中大熱的主題密室「彌生」，由10個房間組成，以日式靈異為主題，過程中會出現日本傳說妖怪，配合大型滑軌、激光及陰森音樂，恐怖感滿分。由於此密室極受歡迎，早前更推出續集，不過初體驗都建議先玩第一集啦！

另一個必玩密室是「鎮靈村」，講述明朝皇帝每3年就會派士兵鎮守此村，這一年輪到玩家去駐守，但來到卻發現駐守士兵全部消失，玩家需要入內查找背後原因。此密室主打電影級特效及大型機關，設有水井、祠堂、水池、流沙、龍潭等場景，恍如一條古裝街，而且全部機關均可跟玩家互動，部分更要攀爬穿梭才能過關，既考智慧又考體力。最後的大場景海底龍宮更有8分鐘長的NPC打鬥穿插，加上4D環繞音體聲效，讓玩家親歷其境之中。場地也提供換裝服務，想扮演俠士或穿上和服等應有盡有，玩完不妨在此留影。

龍華區 投入民國時代

若你時光倒流回到三四十年代的舊上海，在錯蹤複雜的局勢中，能否憑自己的力量改寫歷史嗎？霜月舍沉浸劇場就給玩家有這樣的體驗。它位於龍華區一棟別墅內，從深圳北站乘車去只需14分鐘，也可乘地鐵5號環中線在民治站落車步行前往，全程24分鐘左右。別墅全棟共有4層，佔地約10萬平方呎，玩家需由室內玩到戶外，還提供多個密室，場景比一般劇本殺遊戲更大型。另外，別墅內部採用仿民國復古布置，火水燈、留聲機、酸枝家具、字畫、陶瓷及古玩等均高度還原，讓人彷彿回到民國之中，單是來拍照已值回票價。

劇情從踏入別墅一刻開始，提供過百個主題，涵蓋諜戰、凶案、推理、恐怖等內容，難度由新手到燒腦級都有，適合18歲以上玩家。另一賣點是提供300套古風服飾，玩家可扮演成特務、青幫、共軍、國軍、日軍、名妓等角色，各有不同對白及技能，有主線任務及個人單線任務選擇，玩時要合作、背叛、暗殺或截取情報，最搞笑是連結婚都得，每個抉擇都會影響劇情走向，部分劇本更有過百個結局，難怪被譽為深圳劇本殺界的天花板。若時間充裕，更可參與為時兩日一夜的大型劇本，由夜晚7點玩到翌日下午6時，提供酒店式住宿及一日三餐，讓大家有足夠時間投入角色世界。