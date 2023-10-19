湯告魯斯被爆工潮下為停工手足安排工作

美國演員工會今年7月加入編劇工會罷工行列，不經不覺工潮發生至今已接近4個月，由荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的新作《職業特工隊：死亡清算下集》（Mission： Impossible-Dead Reckoning Part Two）亦受罷工影響而停拍。為了令一眾「手足」有工開，近日有傳「靚佬湯」出動「人情牌」安排一眾演員為英國名歌手Rick Astley的新MV《Forever and More》任幕後工作，其中同「靚佬湯」因合作而成為好朋友的《職》英國男星Simon Pegg更操刀為MV任導演一職。

據消息人士指：「湯同佢哋喺好多套戲合作過，所以佢想喺呢個困難時刻幫下手。經過佢同Simon及唱片公司商討之後，佢將眾演員轉型為MV工作。」至於Rick Astley方面亦對他們好有信心好歡迎他們協助拍攝MV。

另方面，近日有傳多位一線美國影星包括佐治古尼（George Clooney）、史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）、愛瑪史東（Emma Stone）及賓艾佛力（Ben Affleck）等昨日下午與美國演員工會幾名高層包括主席前女星Fran Drescher以Zoom形式會面，希望工會與代表影視公司的影視製作人聯盟重啟談判盡早結束罷工。