《MAMA》公布入圍名單　NewJeans與IVE爭最佳女團獎

韓國音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》將於11月28及29日在日本東京巨蛋舉行，入圍名單於今午（19日）透過官方頻道公開。

新人獎方面，選秀節目《BOYS PLANET》出身的限定男團ZEROBASEONE（ZB1）、SM事務所旗下的新人男團RIIZE、男歌手Zico親自打造的男團BOYNEXTDOOR與EVVNE及xikers爭奪男新人獎，而女新人獎候選名單則包括ADYA、EL7Z UP、KISS OF LIFE、LIMELIGHT及tripleS。

女團MAMAMOO成員華莎、TWICE隊長志效、BLACK PINK成員Jisoo、Somi、李彩演及崔叡娜角逐最佳女歌手，天團防彈少年團（BTS）成員Jimin、Jungkook及V就與演歌人氣王林英雄及Big Bang成員太陽爭奪最佳男歌手。

而男團與女團的獎項競爭同樣激烈，人氣女團NewJeans、IVE、(G)I-DLE、aespa及LE SSERAFIM同樣有份爭最佳女團獎及最佳舞蹈女子組合獎，男團NCT Dream、Seventeen、Stray Kids及TOMORROW X TOGETHER（TXT）就同時入圍最佳男團獎及最佳舞蹈男子組合獎，而男團EXO亦有份角逐最佳男團獎。