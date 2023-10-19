社交網分享美食被抨擊　谷婭溦：唔會唔開心！

歌手谷婭溦的音樂學院將舉辦歌唱比賽，她今日（19日）邀請一眾評判包括胡蓓蔚和彭家麗等出席記者會，谷婭溦指歡迎任何年齡人士參加，冠軍除了有獎金獎品之外，還會捧他出道做歌手，而決賽當晚亦邀請了神秘評判助陣。谷婭溦又重提在社交平台拍美食片遭網民抨擊一事，她指自己當香港是第二個家，只想分享身邊美食及美好事物給大家，她表示：「我又唔會唔開心，抨擊我或撐我嘅人都只會睇到自己睇到嘅一面，希望大家眼中嘅事物都係美好嘅。」另外，她將於12月24日假麥花臣場館舉行演唱會，她表示屆時會將內地的演唱會形式帶到香港。

擔任歌唱比賽評審的胡蓓蔚（豹嫂），表示十分着重參賽者音準，她笑指自己耳朵很靈敏，故特別留意音準是否清晰，問她會否叫老公單立文參加比賽？她說：「唔會喇，佢成日都話自己唱歌唔好聽。」談到「胡說八道會」將於年底美國開騷，唯獨欠胡蓓蔚，由伍詠薇以特別嘉賓出現，豹嫂聞言即表示因撞了檔期而未能同行，她說：「我因為有工作要飛去第二度，所以做唔到，不過只係呢一站去唔到啫，仲有其他站嘅演出，到時應該去到。（會喺個螢幕出現？）未知，我交畀佢哋打響頭炮，我就坐享其成。」

談到好姊妹黃智雯秘密結婚，豹嫂表示十分戥對方開心，又指自己不會責怪她已於年初註冊：「佢同佢老公都好低調，雖然唔知佢係幾時結，但見佢終於完成人生大事，仲開心過自己結婚。」她又指有幾位好姊妹不在港，會等齊人再跟黃智雯食飯慶祝。