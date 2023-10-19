無綫新劇流量密碼　劉穎鏇劉佩玥上下失守！

無綫早前於6月的《2023 TVB年中節目巡禮》中，公布及介紹8部劇集，已播出的劇集均反應正面，包括有陳豪主演的《破毒強人》和《羅密歐與祝英台》，而未播出的劇集只剩得《異空感應》及《奪命提示》。其實劇集《奪命提示》的預告片早已於3個月前曝光，片段可見一眾小生花旦打得拳拳到肉，而此劇大量的動作場口，使不少觀眾想起早前大獲好評的《隱形戰隊》，兩套劇集的風格十足姊妹作！

雖是動作連場目不暇給，但有不少網民將重點放在女演員劉佩玥和劉穎鏇的好身材上，導演不止要她們親身上陣拍攝危險動作，更要大騷火辣性感身材，其中劉佩玥遭綁架的戲份中，她身穿緊身黑色小背心，玲瓏浮凸的逼爆上圍原形畢露，並且鏡頭更特意重點拍攝她的上圍！

身為打女的劉穎鏇，一於少布上陣，身穿白色Bra Top及短褲，當她起飛腳時，差點春光乍洩失手露底，再加上這「Big爆」上圍，看得宅男們也鼻血直流！另外一幕，劉穎鏇拍檔郭柏妍大玩性感誘惑，齊齊以迷你格仔裙大騷白滑長腿，畫面真是十分吸睛，而重中之重是最後的鏡頭以低角度拍攝，長腿的每一寸肌膚也一覽無遺！