簡淑兒不介意性感演出　陳欣茵享受自己掌握工作量

藝人何雁詩、簡淑兒、陳欣茵、梁凱晴及岑珈其現身元朗，為HOY TV真人騷《我要做車手》進行拍攝，由專業賽車手陪同下落場試駕真賽車。離巢無綫回復自由身的何雁詩，表示任何電視也有機會亮相：「有機會畀我宣傳新歌或者唱歌嘅地方都會去。」她透露剛推出新歌《tiger in you》：「始終依家細公司所以做宣傳要落多啲力。（會唔會好辛苦？）因為首歌由我作曲編曲，好多嘢都有份做，雖然吃力但享受嘅過程多咗。」談到今日落場揸賽車，問到駕駛技術？她笑指自己以往經常駕車回TVB，於環保大道訓練有素：「以前狼死啲，自從大咗肚小心好多，不過今次撞爛要有代價，要小心啲。」

另一位「環保大道女車手」簡淑兒，笑指以往因趕回公司順道練車：「以前劈住返公司開廠，凌晨3點幾冇乜車會揸得快少少，依家唔使凌晨3點啦。」她表示現時除了HOY TV，也有到ViuTV節目當嘉賓：「趨勢都係咁嘅。（自由身感覺如何？）幾好吖，以前幫死一個電視台，好似簽咗條命畀佢咁，哈哈！」她指大趨勢下，大家也不會綁定於一個電視台，是很好良性競爭，問到離巢後未見有泳裝演出，是否轉路線不再性感？她笑指只是剛巧節目題材不需要，亦不介意作健康性感演出。

至於陳欣茵因沒有駕駛執照，故今日以賽車女郎身份，坐於專業賽車手旁的副駕駛座，感受一下飛車的感覺，她笑謂：「雖然冇車牌，但我喺虛擬嘅賽事攞第一㗎，不過今日冇得落場係都可惜嘅。（點解唔考車牌？）我考過2次嘅，但太有自信肥咗，哈哈！」談到自由身的感受，她坦言很開心：「自己付出幾多，收穫幾多，自己掌握工作量，以前好被動，唔到我控制。」有男友的她被問到何時結婚？她坦言是不婚主義：「我係好浪漫主義，大家一齊，和諧到老我就好開心。」