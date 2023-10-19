劉香萍出席荷里活電影節　獲頒「國際導演焦點成就大獎」

為期4天的「荷里活電影節」(iHollywood Film Fest)剛在美國洛杉磯荷里活星光大道上的地標「中國大戲院」圓滿舉行。在閉幕禮上，導演、編劇兼演員劉香萍喜獲大會頒予「國際導演焦點成就大獎」(Icon Award International Film Director)，以表揚她過去在電影業內的卓越成就，也為香港電影人在國際舞台寫上另一頁輝煌成績。

劉香萍憑着她執導的電影《一顆心中的許願樹》(A Wishing Tree)獲得「荷里活電影節」評委會的青睞，她在台上接過殊榮感恩的說：「我的影片於2020年2月完成，並獲得參加奧斯卡的資格，同時參加多個競賽項目。當年雖然影院排期在復活節期間於全美888間戲院上映，可惜疫情3月時在當地爆發，並持續了漫長的3年！事實上，全球電影業至今還未完全復甦起來，直至今天，該片的上映仍然受阻。」

作為少數能在國際影壇上獲獎的華人傑出女性，劉香萍認為這是源於自己對電影的熱愛和不斷堅持，既身兼導演、監製、出品人、編劇以及演員，她感恩評審們對亞洲電影人的肯定，同時，她視此獎為影業低迷時期給亞洲電影界注入的一支強心針，希望同業們繼續堅持和奮鬥，製作更多令國際觀眾喜歡的作品。