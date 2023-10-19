陳凱琳胸圍外穿　老公鄭嘉穎大讚：嘩！

藝人陳凱琳（Grace）和李靜儀（Heidi）今晚（19日）到中環出席內衣活動，身穿黑色樽領上衣的Grace，外面加了一件黑色喱士胸圍，以「睡衣外穿」造型亮相，下身則襯一條露腰長裙，被指沒甚睇頭的她笑言：「唔係密實，我係想嘗試另一種Fashion Style，大家諗起內衣就諗到好性感同露肉，但其實內衣都可以着得好時尚感。」

她又自爆前一日在家中試穿這套服飾給老公鄭嘉穎看時，對方不但十分滿意，還拍手掌大讚說：「嘩，好好呀！（老公唔係鍾意你性感咩？）佢鍾意啫，但大家唔需要見到嘛！」至於在家會否穿上性感內衣增加生活情趣？Grace笑言：「當你有3個小朋友嘅時候，最主要係實在，最緊要舒服同品質，唔好咁容易扯爛。（趁小朋友瞓着就變性感？）做媽媽嘅就會知道，平時要陪小朋友瞓覺，跟住自己都瞓埋。（嘉穎會送內衣給你？）佢知道我想買時，會問咗我先買，咁就唔會揀錯。」

穿上香檳金吊帶內衣和短褲的Heidi，坦言港人較保守，故平時甚少「內衣外穿」打扮，問她跟男友見面會否較性感？她說：「同男友見面可以間唔中着啲性感內衣，不過我私下比較鍾意少女可愛啲嘅睡衣。」