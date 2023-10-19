韋羅莎讚悟性高　193演舞台劇向前輩偷師

「宇宙天團」ERROR成員郭嘉駿（193）、藝人韋羅莎及楊偉倫等今日（19日）為舞台劇《LAUGH VACATION》作綵排。首次演出舞台劇的193於劇中飾演學生，坦言心情緊張：「對我嚟講係才藝表演咁，劇同對白冇咁緊張，反而自彈自唱同跳舞呢啲我唔識要練。」他又指不時於多位前輩身上偷師：「因為冇做過舞台劇，所有嘢都好新鮮，佢哋有好多諗法同諗得好快，會即刻反應出嚟，要跟佢哋慢慢學。」

身旁的韋羅莎則讚193悟性高：「排嘅時侯可能會好多爆肚，佢都即刻接得到，但有啲人可能唔識要跟台詞就會呆咗。」不過她指到正式公演時就未必會太多即場爆肚，若接不到會給人不專業感覺。193則笑言自愧不如，未敢加入太多自己的意思，又指很多時前輩於綵排中的爆肚，最終會加入劇本中使用，感覺新鮮。

問到他劇中的曳學生形象是否當年的寫照？他笑言很像：「以前返學好曳，掛住打波成日Gel頭，成日畀老師罰企，又會攞把梳不停梳我個頭，我到依家仲記得個阿Sir。（中學有冇拍拖？）中學梗係拍啦，幾十次呀，一兩個禮拜一個差唔多啦，哈哈！」他透露初戀是中一，笑指現在小學生已拍拖，自己算是遲熟。他又指其他ERROR成員也會來捧場，唯擔心梁業（肥仔）到時會倒頭大睡：「驚佢啲鼻鼾聲會嘈住隔離，試過同佢去睇舞台劇佢真係瞓着咗。」