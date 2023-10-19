吳若希出動性感內衣　成功「生擒」陳展鵬

吳若希(Jinny)上周於無綫台慶劇《香港人在北京》中誘惑劇中老公陳展鵬慘食檸檬後，昨晚性感Level Up再度出招、終成功「生擒」對方。昨晚一集中講述Jinny面對老公的舊相好兼「進擊的情敵」蔡潔步步進逼，遂以奇招增進夫妻情趣！身穿性感睡衣的Jinny索爆登場，再以性感聲線問老公：「想唔想玩人體素描呀?」雄性激素被激發的展鵬隨即脫掉上衣大晒肌肉及擺Chok Pose，Jinny則在床上騷首弄姿大晒白滑玉背之餘，還show出42吋無敵長腿，意態撩人！不少網民大讚她演出有驚喜，留言大讚：「真係演得好放，同陳展鵬又襯。」、「原來Jinny 演技咁好，又有喜感」、「估唔到演得咁自然，有驚喜」。

此外，今晚一集中，萬眾期待的歌手梁漢文(Edmond)終於登場，今次是他相隔14年後再拍無綫劇。飾演音樂才子張帥的 Edmond一出場便以乞兒Look亮相，十分搶FO！之後他又化身鋼琴王子，自彈自唱首本名曲《衣櫃裡的男人》。另邊廂，劇中正在參加歌唱比賽的戴祖儀(Joey)為幫助文創園的女團實現夢想，遂將下輪的比賽歌曲改為快歌，讓女團可以上台伴舞。以型格Rock妹Look上陣的Joey，屆時將獻唱改編版的經典金曲《烈燄紅唇》挑戰跳唱，值得期待。