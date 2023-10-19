邵子風爆呂方太太與寡婦有巨額金錢糾紛　對方情緒受困要食安眠藥

邵子風與呂方老婆伍惠寶金錢糾紛未停，邵子風之前指說伍惠寶欠債不還，在他以外更呃了一個寡婦同學錢，日前疑似該位同學T終於發聲指證伍惠寶，以投資名義騙取她100萬元生活醫藥費。

邵子風日前在社交網上說：「當然佢要找數畀我寡婦同學啦！啲錢係佢老公過身前留畀個仔讀書用…」並指寡婦T說自己在2017年時心情低落，伍惠寶經常主動關心她，找她食飯、接放工睇電影，所以她就把伍視為閨蜜，對她非常信任。

當時T覺得伍惠寶做生意好本事，有一次伍表現惆悵說，有一個和超市合作project，需要資金去買其他股東的股份以取得話權。T就向她提出自己都想找一些可以資金增值的方法，用來供養小朋友，伍就提議T放錢入來一齊賺錢。T說自己當時一心想幫伍，所以很多投資細節都沒有問清楚，伍在2017年10月23日告訴她和股東已簽好文件，隨時會需要T的錢，間T何時方便？T就去銀行入支票過帳給伍惠寶時，本來支票抬頭是用公司名，但伍就叫她用自己名入票，T亦毫不懷疑另外開一張100萬的個人支票給伍。

之後T問伍惠寶是否要簽文件，伍就給她一份臨時合約，說伍會將她持有的2.5%股份轉讓給T，但究竟有否做了股份轉讓，T一直都不知道，只是對伍抱着一個信字。偶然T向伍惠寶了解生意情況，她就由最初的報喜到後來的報憂，T覺得有點不妥，這時伍說要回內地工作，請本身做管理的T在2022年去公司幫手，看似很信任她，但每當她問到公司的事，伍都答得很隠晦，令T懷疑伍之前和她講的project是否真的有做過。

加上伍惠寶對T的態度很差，經常否定T對餸包生意提出的推廣計劃，又會語帶侮辱地罵她，讓T受不了決定辭職，伍就提議T在家工作。T說她偶然回公司聽到同事對伍的評價，自己都覺得心寒。T說她進公司時拿過20萬，辭職後向伍提出想拿回自己的資金，因為她體弱要錢醫病，又買不到保險，商議後T同意收回九成，並和伍達成一個每月還款的方案讓她還到2024年，但伍經常不按時還款，T追數時伍又態度奇差。T還問伍是否要等呂方年初開完演唱會有回報才可繼續還錢？伍就話他們分得好開，呂方不會理她死活。

眼見伍還不到錢但仍和呂方在網上晒恩愛，公開他們一家過優質生活，T因此情緒大受困擾，還失眠幾個月要食安眠藥，她把自己情況告訴伍，對方竟然叫她去唸經。