曾淑雅四肢纖幼挺孕肚做運動　網民叮囑加倍小心

「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）今年7月與圈外男友拉埋天窗，不足一個月便宣布懷有身孕的消息，早前更分享了一輯孕照，挺着巨腹留倩影，現已懷孕35周的她，得天獨厚身形依然Fit爆，她在帖文中分享準媽媽心情：「懷孕確是一件很奇妙的過程，看著BB在肚子裏慢慢長大，再開始感受到他每天的郁動，還有體內被拳打腳踢超真實感。生命，真的好神奇喔… #有點小意外 #一切會順利的」雖然她未有透露發生了甚麼意外，但相中所見，腹大便便的她四肢纖幼，面部未見水腫狀態極佳，網民大讚天生麗質。

日前，曾淑雅上載了一段進行連串器械訓練的影片，席間更一度站在普拉提核心床（Pilates Cadillac）單腳提腿，網民指相當牙煙，本身是普拉提導師的她表示：「作為愛郁動的孕媽媽，運動保持着。在這段懷孕前中後期，有了很多不同的領悟，首先感受到懷孕對脊椎做成嘅壓力同影響，再來是身體釋放出的鬆弛素，令肌肉變鬆，改變了盆骨結構，而適當嘅運動同伸展，對身體確實有很好嘅舒緩同幫助效果！而在整個漫長的孕期，身體的肌肉量流失是少不免！始終運動的強度上都有所減低。Keep住郁下！亦可以減慢流失，嚟緊要多多待家中了，不過我還是會繼續多練腿、操手臂 #為抱抱我的小寶寶做好準備。」