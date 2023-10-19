吳慷仁最想同毛舜筠合作：見佢我就緊張！

有份參演電影《富都青年》的台灣藝人吳慷仁、陳澤耀及林宣妤今晚（19日）出席電影的首映。吳慷仁指心情十分緊張，即表示會向觀眾謝票。陳澤說：「香港係第一站我哋演員同觀眾有互動，分享心得。」他指距離上次來港已有8年，認為香港變化很大：「上次是以歌手身份來港表演，今次就以演員身份。」認為電影更能加深觀眾對藝人的印象，影響更為深遠，自言從小到大都愛看港產片，香港文化對他的影響很大，被問會想與那位香港演員合作？陳澤耀回指想與林家棟和麥兆輝導演等人合作，而已經拍了兩套港產電影的吳慷仁則表示很喜歡毛舜筠：「上一次佢去台灣演唱會，見到佢好緊張，唔敢同佢打招呼，但係我好鍾意佢。」

談及對電影的票房，林宣妤道：「其實呢啲都唔係我哋諗，演員職責就係上場前做好功課，之後都唔關我哋事。我只可以話係好用心嘅製作。」而吳慷仁女友邵雨薇近日於新片 《惡女》突破尺度，大膽挑戰激情床戲，吳慷仁就指對方是演員，不會介意，更大讚女友專業。

李心潔都有現身首映，她指距離上次來港已有4年之久：「非常掛住香港觀眾，其實我前一陣有個個人紀錄片都喺呢度放映，所以我有私下嚟同觀眾做一個問答環節，畀個驚喜佢哋。」她表示並不會在香港逗留：「今年好忙，又要開演唱會，又有個紀錄片上映，成日都唔係屋企，去咗台灣工作，咁所以都想盡快工作完返屋企。」透露家中兩名孩子現在由老公照顧：「我同老公會輪流湊小朋友，有時屋企人都會幫手，不過好彩佢哋係兩個，有人陪唔會悶，而且佢哋同爸爸一齊開心啲嘅，因為媽媽比較多規矩，咁所以細路仔同爸爸相處吓，又同媽媽相處吓係幾好嘅，因為咁佢哋咁樣就可以有唔同嘅學習，同爸媽有唔同嘅發展。」指老公彭順現在主力在家照顧小孩及做電影後期工作。心潔指接下來將出席金馬獎頒獎典禮，而有份參演的《愛情城事》將是今年金馬影展閉幕片。