青井春 透明I奶神Body

正所謂「一白遮三醜」，難怪愛美嘅女性都好注重防曬、護膚同美白，而喺日本寫真界，有一身白晳肌膚嘅女優多不勝數，好似今年25歲嘅青井春唔止有一副「作弊級神Body」，肌膚仲白到好有透明感。

白嫩大波妹

近期有好多日本雜誌都被一位寫真女優搶佔咗封面位置，佢就係妖艷迷人嘅雪平莉左！呢位索女有一副纖巧火辣嘅身材，自從殺入寫真界，可謂氣勢如虹，獲得「「令和最美Body」呢個稱號，搞到好多同行黯然失色！不過，今日為大家介紹嘅青井春，唔止年紀較輕，狀態同聲勢都唔輸蝕，氣質正派，笑容甜美，同莉左比，可以話係「一正一邪」，平分秋色。講到身材，青井春比莉左更好波，上圍對I奶脹卜卜，最重要係佢嘅肌膚極具透明感，好似剝殼雞蛋一樣，又白又有彈性，所以有人以「寫真界絕品比例Body」嚟形容佢。

想去韓國出道

青井春出道日子唔短，6歲已開始擔任兒童模特兒，2017年開始以藝名「はるかぜ.」拍寫真，但唔知係咪因為阿妹嘅魅力太迷人，成日有狂迷傳送不雅照片嚟騷擾佢，加上當時要兼顧學業，所以有段日子暫別寫真界。2020年青井春改用現有藝名回歸，隨即平地一聲雷，除咗積極拍寫真，亦活躍於電視台嘅綜藝節目，似乎銳意喺演藝圈作多方面發展。查實青井春有個心願，就係去韓國發展演藝事業，事關佢好熱愛當地文化，仲學咗韓語好多年添！以阿妹呢一身「神Body」，加埋近期有咁多演出機會，唔一定要離鄉別井，留喺日本繼續拍寫真，一定更有前途。