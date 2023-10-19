梁芷珮先歎皇帝蟹　再變囚犯「入獄」先甜後苦

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的無綫節目《極潮什麼》將於今、明兩晚播出最後2集，繼上周在極地探險船享受完「冰火之旅」及在極地親親小動物後，Christy今晚(19日）帶觀眾遊走世界最南城巿烏斯懷亞，玩盡多個景點，包括體驗「世界最盡頭火車」頭等車卡及僅收費約1,000港元的即撈即煮即食皇帝蟹一日遊。Christy排除萬難坐艇仔出海到比格爾海峽，親手捕撈重磅皇帝蟹，她成功後興奮指着戰利品說：「呢個就係我哋嘅Lunch！勁呀！」上岸後，餐廳隨即用海水以3分鐘滾熟皇帝蟹，並過冷河後才再供顧客食用，口感味道俱佳。

此外 Christy還參觀了1902年由當地犯人建造的監獄博物館，還即席試穿囚犯制服，十分搞笑。Christy大玩特玩之餘亦不忘在港的家人，特地到由貨櫃屋改建而成的手信街購買當地人手繪阿根廷球王美斯圖案的開瓶器，Christy說：「我個仔不停同我講去到阿根廷，要幫佢買啲美斯嘅嘢！」果然是廿四孝靚媽。

明晚最後一集，Christy終於圓夢到訪阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的最強打卡熱點、舊式餐廳BAR SUR，該處是由張國榮及梁朝偉主演經典電影《春光乍洩》的取景場地。餐廳現場有探戈舞表演，Christy除了歎紅酒做觀眾，還跟現場男舞蹈員即學跳舞；雖然身為探戈「初哥」的Christy全程大呼尷尬，但卻獲讚舞技好。