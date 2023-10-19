林家棟傳回巢無綫掌製作部：不排除任何可能性

影帝林家棟、監製鄭保瑞、導演李子俊及編劇周汶儒等晚上（19日）出席電影《第八個嫌疑人》首映禮分享拍攝感受。受訪時問到家棟與鄭保瑞合作有否再被虐待？他即講笑回答有：「導演要求我全程普通話，另一位演員大鵬就全程廣東話。」問到他的普通話是否很流利？鄭保瑞即笑謂：「聽得出家棟講緊普通話。」

家棟表示一直也想找機會與內地團隊合作，今次終於得償所願，談到戲中以文戲為主，今次應不會受傷？他即笑指於一場捉賊戲中「仆喺街度」，幸只是擦損。談到電影於內地票房不俗，家棟坦言對比票房自己較重視口碑：「希望觀眾接受同鍾意。（大鵬憑電影喺內地攞獎）我本來都有機會問鼎㗎， 不過剪咗囉，哈哈！」他指因電影拍得太長，需要刪掉部些戲份，又讚拍檔大鵬表現專業，為了角色既增肥又減肥。鄭保瑞則解釋為平衡戲內的兵與賊戲份，故需要刪剪。

談到早前有消息傳出指家棟相隔22年後回巢出任製作部高層，他笑言多年來吹不少風，不排除任何可能性，但現時專注創作劇本。問到無綫有否聯絡他，他説：「有叫我返去演出。（出任高層？）呢刻無收過任何野，只收到風，出面吹過下啦！」