女仔嘅閨房唔係人人都入得，就算係脫星都唔例外，難怪唔少四仔迷都對呢個「禁地」產生好奇心，今次介紹嘅四仔作品可以話係徇眾要求，揭開脫星不為人知嘅私生活。

巨星孭飛

身為脫界嘅超級巨星，鏡頭背後係咪一樣咁好色？由Ricky's Room炮製嘅《Superstar Room #2》，索性帶大家深入脫界天后嘅閨房探個究竟。承接第一集，新作繼續由Ricky Johnson執導，呢次探訪咗Kendra Sunderland、Anna Claire Clouds同Kazumi，睇吓呢班人氣脫星喺房間收埋咗啲乜嘢，由衣櫃摷到床頭櫃，認真唔客氣！除咗揭秘之外，呢班脫星仲會招呼男優入房纏綿一番，如此好客，真係紅得有道理！

真實感重

有人話脫星閨房探秘太過有擺拍感，而呢套由Reality Kings推出嘅《Homemade Fxxx Flicks #4》，因為用咗Vlog方式拍攝，令影片嘅生活感同真實性大大提升。今次探秘對象係Angel Youngs、Harley Haze、Josie Tucker等巨乳脫星，除咗會公開閨房內嘅情趣玩具，仲會分享挑選胸圍心得添！不過，話晒係一套四仔，齋Talk又點會令觀眾收貨呢？所以佢哋會喺鏡頭前用私伙情趣玩具自娛，再同男脫星喺閨房內交鋒，可謂娛樂性十足。

公開性癖

深入脫星閨房探秘，當然係想了解多啲佢哋，特別喺性方面有乜嘢癖好，由Airerose Entertainment出品嘅《All Around the House #2》就以此為賣點。片廠搵嚟Angelica Heart、Bellina A、Leonelle Knoxville同Sorana參與今次拍攝，呢4位癡女脫星嘅屋企各有賣點，好似鍾意篤波嘅Angelica Heart，屋企真係有一大張波枱，仲成日喺上面曳曳；Bellina A嘅閨房以粉紅色為主題，連情趣玩具都係清一色用晒粉紅，但最估唔到嘅係Leonelle Knoxville，竟然收藏咗超過20款後門玩具呀！