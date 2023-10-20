陳煒爆無綫廠期出問題：兩日拍超過100場戲！

繽FUN星網人氣節目升級豪華版《星級煮意》，逢周五在繽FUN星網播出，由譚俊彥(Shaun)擔任「星級品評師」，今集請來同樣煮得一手好菜的陳煒擔任嘉賓，Shaun知道陳煒向來食量很小，故特別為她炮製一味開胃前菜「葱油海蜇頭」，好讓陳煒小試多滋味。

Shaun直言請陳煒做嘉賓是有私心，想藉此交流廚藝心得，他們合作過烹飪節目《教煮爭霸》，記得為設計菜式絞盡腦汁，尤其在兩位廚藝高手李家鼎和三姐蕭秀香面前下廚倍感壓力，陳煒喜歡參與煮食節目，從中獲益良多。

他們今次亦有分享拍劇的辛酸事，陳煒在拍攝《宮心計2深宮計》時，大熱天時拍古裝，而且頭飾又重，相當辛苦，經常連踩30多個鐘，原來這還未到高峰，《法證先鋒IV》才是「巔峰」，拍《法證》時她曾經不眠不休直踩48個小時，兩日內完成逾100場戲，難以想像藝人過着的是鐵人生活。陳煒外號名叫「煒哥」，是新人肯拚搏所換回來的，武指也覺得她好勇敢，絲毫不像女生。不過性格堅強的陳煒，也有一個弱點，她自揭在電視城有一個地方，過門不敢入，究竟哪個地方這麼神秘？大家相知道更多就立即收看《星級煮意》啦！