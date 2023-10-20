感受澳門樂無限　一文睇盡3大精彩節目

【特約報道】年尾假期特別多，最方便當然去澳門來個短途旅行。這段時間澳門的娛樂節目更是特別精彩兼國際化，既有一年一度的體壇盛事「澳門格蘭披治大賽車」，又有「澳門國際音樂節」及「德國啤酒節」，有得玩有得食，讓市民及遊客齊齊感受嘉年華般的氣氛！

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大賽車賽事豐富

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久石讓名曲演奏

賽車以外，即日至10月30日正舉行「第35屆澳門國際音樂節」。今年以「悅逢盛典 樂聚此刻」為主題，呈獻16套優質節目。焦點有著名電影配樂大師久石讓首度蒞臨澳門，攜手日本世紀交響樂團及澳門樂團，由10月20日起一連三日舉行的3場「久石讓360」音樂會。另外，澳門青年鋼琴演奏

家陳海琪將與她的知音樂友，詮釋多首20世紀古典音樂及當代音樂作品。音樂節還有14項延伸活動，包括講座、演前導賞、後台探索、工人坊及電影放映等，讓音樂種子散播全城。

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啤酒節暢飲美酒

一年一度的盛事「美高梅澳門德國啤酒節」載譽歸來，即日至10月23日假美獅美高梅1樓平台舉行。今年的重頭戲之一是來自德國慕尼黑的樂隊Högl Fun Band回歸，他們帶來正宗德國啤酒節的音樂表演，並唱出經典原創主題曲《你好，澳門！》。活動還有巨型帳篷、德國美食和啤酒，讓入場人士享受娛樂、美食和文化的融合。

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「感受澳門樂無限」嘉年華

澳門特別行政區政府旅遊局於10月21日至22日期間，在MCP CENTRAL（新都城中心二期）L1天幕廣場舉辦「感受澳門樂無限」嘉年華。這個旅遊盛典設有VR澳門賽道挑戰賽、香港賽車手盧思豪拍照會、萬花筒工作坊、繞線釘畫工作坊，多位紅星如森美、 王智德Alton@Mirror、 邱 傲 然Tiger@Mirror、 鍾柔美、歐鎮灝George@P1X3L等更會於10月21日

親臨開幕式，讓更多人認識澳門的旅遊項目。

「感受澳門樂無限」嘉年華

日期：10月21~22日

時間：12:00nn~8:00pm

地點：MCP CENTRAL（新都城中心二期） L1天幕廣場