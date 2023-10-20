星玄︱陳瀅整蠱前輩　佘詩曼許紹雄嚇破膽　網民盛讚王敏奕有愛

今日係10月20日，幸運星係天秤座，幸運指數排首位，財政上可立於不敗之地。陳瀅就係天秤座，佢呢排真係頻頻曝光先後有電影《女子監獄》上映，又有旅遊節目《約埋班Friend去旅行》播出，仲飛咗去馬來西亞拍攝劇集《家族榮耀之繼承者》，不佢就話離開屋企成個月，思鄉病發作，好彩有好姊妹王敏奕陪伴，喺當地寓工作於娛樂，仲玩得好開心添，啱啱佢仲甫咗條片整蠱一班「家族榮耀」演員，扮有嘢跌落嚟要走避，各人嘅反應都勁搞笑，當中許紹雄、羅嘉良、羅子溢等一眾前輩都中計，佘詩曼更被嚇破膽，最後王敏奕嘅反應竟然係保護陳瀅，網民都大讚佢好有愛。陳瀅你咁多Job，搵埋搵埋唔少，話你財政上冇得輸，又真係冇講錯噃。

今日係農曆九月初六，宜祭祀、出行、會友，最旺生肖係兔，兔仔兔女事業旺，運氣又好，工作表現好到令人刮目相看。鄭欣宜就係屬兔啦，雖然佢潛水幾個月，身心健康都受到外界關注，不過似乎狀況愈嚟愈好，繼之前喺社交網上傳一段自彈自唱片，之後容祖兒開騷，佢都專登送上花籃，仲話好想親自去睇演唱會，雖然今次錯過咗，惟有等下一次機會，大家又唔使咁擔心，事關許廷鏗就話，一直有同欣宜聯絡，仲爆料話佢籌備緊新計劃，話你令人刮目相看，相信樂迷都好期待你「復出」嘅。