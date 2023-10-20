【是日通勝】

農曆九月初六

癸卯年 壬戌月 辛亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：祭祀、出行、會友

忌：醞釀、嫁娶、開市

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：10、35、45

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

金牛座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

雙子座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

巨蟹座：笑多一點有助增運，凡事應向好的方面想。

獅子座：財運差勁，投資要保持理性，貪心易中伏。

處女座：工作表現獲肯定，宜再接再厲，成功在望。

天秤座：幸運指數排首位，財政上可立於不敗之地。

天蠍座：做事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

人馬座：別讓自己變成自私精，否則財神會掉頭走。

山羊座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

水瓶座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

雙魚座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）蛇 桃花弱

鼠：貴人助力強，遇上困難也能應付自如。

牛：生活遇到不少阻滯，易因急躁惹是非。

虎：有望發揮自身才能，獲認可的機會甚大。

兔：運氣好，工作表現好得令人刮目相看。

龍：多陪伴家人，溫暖的親情令你深受感動。

蛇：是日沖煞，有伴侶者要提防感情生變。

馬：有望一展所長，不管做甚麼都易成功。

羊：與人相處易發生誤會，退一步海闊天空。

猴：工作能力突出，易獲上司與同事認可。

雞：財運欠佳，投資要小心，防因小失大。

狗：鬥志昂揚，做事積極，可獲上司賞識。

豬：桃花旺盛，單身者能遇到心儀的異性。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

傷官格 傷官星

騙案新聞，天天上頭條。這是人對法律的破壞，因而傷害了自己的自由命運。傷官見官，遺禍百端，這句算命術語，就是告誡從事術命者，見到這樣的八字，告誡命主不可做犯法之事，免受牢獄之災。

傷官星代表自由、生財智慧、藍領之技術，說話交際天分高，所以命帶傷官星的人，都是喜愛自由，不受束搏之人。由於傷官星天生喜歡剋制正官星，正官是名譽地位，所以傷官星之命，自然喜愛面子，對固有的權力地位進行挑戰。

天干地支都有傷官星，是為傷官格。傷官格之命，最理想是見到財星，由於傷官星交際天分高，反應敏捷，天生就是生財之源。不論用公關交際來生財，還是有一技之長的藍領技術，用專業的技術人員來生財，都是好好的人生前程。

傷官格最怕見正官星，是為傷官見官禍百端。輕者，頂撞老闆上司，丟失工作。若然命中見劫財之傷官見官，則是為了劫奪別人之財而傷害法律，恐有牢獄之災。

所以傷官格之命，最佳是見財星，一心為求財。其次是見正印星，因為正印為文化星，傷官星為小孩童。傷官配印格，自然是文化配在蒙昧的孩童，可成為一位春風化雨之老師。