楊冪獲章子怡大讚　傳做女配爭獎

章子怡接拍導演陳可辛執導的新片，之前有傳女配角是趙麗穎，但現時瘋傳會由楊冪接拍。雖然只是女配角，但網民都覺對楊冪是好事，可提升演技之餘，更可憑角色爭獎，拍着章子怡一點也不丟架！

內地女星章子怡近年甚少拍電影，繼近日上映的內地電影《志願軍：雄兵出擊》後，原來她已接拍陳可辛執導的內地電影《醬園弄殺夫案》。之前一直有指女配角為趙麗穎，但如今有傳楊冪已接拍，並出演女配角。楊冪如今在挑選劇本及角色時，會更着重作品是否有促進事業發展的作用，至於角色擺位和片酬，她都願意適當降低要求。若然她真的接洽了《醬》片，夥拍章子怡必然能提高她在影圈的後續優勢。

粉絲感欣慰

其實章子怡、楊冪分別是內地名氣巨星與時尚女王，二人風格、定位都大不同，就算之前二人同場出席品牌活動，章子怡的星味及貴氣，絕對壓倒楊冪。如今楊冪做女配角，搭着章子怡演出，網民都覺得對楊冪來說絕對是好事，大可提升演技，衝擊獎項。事實上多年前，章子怡亦曾被指於攝影師面前誇讚楊冪，二人因而變得友好及有互動。

縱然電影還未正式公布演員名單，不過網民都相當好奇，紛紛於社交網留言：「一切以官方消息為準，楊冪現在接戲自由，有更多挑戰與突破自己的機會，這才是讓粉絲最欣慰。」、「陳可辛出了名會調教演員，多少他導演、監製的影片出影后，能得到這樣的導演指導，對於演技提升幫助很大。」