娛圈單打︱出得廳堂上得床　女神拒為愛瘋狂

陰功豬咯！台灣啦啦隊女神林襄，除咗天賦32E導彈級好身材，更擁有甜美臉蛋，絕對出得廳堂上得大床，引死仔冇命賠。點知原本光鮮亮麗的女神，日前為時裝品牌行天橋，竟然被一身阿婆肉色內衣玩死，再加上一臉蒼白妝容，結果被網民大彈似女鬼，搞到女神好唔開心！

不過咁，女神都好識做，坦言造型雖然被彈，但作為模特兒，只係表達設計師理念，自言會繼續保持正能量。回應大方得體，難怪女神光速走紅，成為人人喜愛的新一代台灣甜心啦！

嗱，做得女神，給予粉絲幻想空間非常重要。林襄早前被爆與小4歲的樂天桃猿鮮肉棒球員馬傑森秘戀，本來拍拖好開心，但緋聞一出，男粉絲紛紛大叫女神幻滅，無法接受她被其他男人私有化。

壓力更是接踵而來，網民挖出兩人收入來比較，發現薪水相差十萬八千里。馬傑森2020年被樂天桃猿相中，月薪只有8萬元新台幣，即約2萬港元，林襄出個騷都不止此數，搞得女神好不尷尬，大喊：「只要有誠意就可以打動我，不需要錢啊！」日前再被追問戀情，女神無奈拋下一句：「沒有聯絡啦！」外界解讀為見光死，二人已經分手，兒戲成咁，唔係啩？

唉，做得性感偶像，好多時候身不由己，尤其台灣美女多的是，要Keep住一姐地位，難免要犧牲戀愛。女神曾在節目自爆遇過渣男，儘管明知對方花心，仍相信會為自己改變，結果當然係死性難改搞搞震，傷透女神芳心。自此女神警惕別再「戀愛腦」，跟馬傑森火速斬纜，專注事業，未嘗唔係好事。