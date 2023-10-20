邱芷微悉心陪伴　陳志忠擊退癌魔領千人做武術操

藝人邱芷微和陳志忠是圈中公認的模範情侶，參加過無綫《功夫新星》，醉心武術的陳志忠（Wilson)，早年不幸患上胃癌，需要接受化療及做大手術，切除8分之7，大半個胃。而邱芷微一直陪伴男友抗癌，不離不棄，她透露男友已完成整個化療，身體已完全康復，正積極做運動緞鍊身體，她稱：「佢完全不似大病初癒，好多人話佢係勇士，佢的確係，之前男友都做好多分享，發放正能量。」她透露近日男友入院做每年一次身體檢查，癌指數只剩1%，今次是治療結束後，第二年的報告，看到男友身體向好方面進展，感到放心又開心，笑言：「會去趟旅行，趁行得走得慶祝開心吓。」

抗癌成功的陳志忠日前便以武術大使身份，到灣仔金紫荊廣場帶領數千人進行武術操，場面震撼，以前有過帶領武術操破世界紀錄經驗的Wilson，心情既興奮又輕鬆，他稱：「今次動作設計方面自由度大，最開心係有幾千名年輕人及對功夫興趣嘅朋友，一齊同心合力集體打功夫，對日後推動功夫武術運動好有幫助。」問到抗癌成功身體狀況，Wilson表示樂觀：「最近呢次身體檢查報告好靚，都好開心，所以一定要更加積極推廣我鍾意嘅功夫。」他又透露近來跟學校合作推動中國文化，早前寫了一個關於香港地區歷史與功夫歷史有關的舞台劇劇本，帶領學生於學校及地區中演出，獲得好評，令我對日後的創作更有信心。問到會否跟女友一同演出？他笑稱：「佢話畀多啲機會小朋友發揮，不過我哋有一齊創作劇本及教小朋友演戲，而舞台效果、服裝和道具方面，佢都畀咗好多意見及幫手，令整個整出更加豐富。」