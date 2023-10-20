李元元病足3星期　針灸治療頭頂插3針　

藝人李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）分別育有5歲大女李元元（Lucy）及8個大細女李斐斐（Sucy），兩姊妹都大受網民愛戴。

不過Lucy近日就相當黑仔，先在9月底李璨琛生日期間，流住兩行鼻涕為爸爸慶祝，而上星期在「小犬」襲港時，又不慎撞凹櫃以至額頭留下深長血痕，原來Lucy病逾三星期仍未痊愈，Lucy媽於是帶她去做針灸治療，希望盡快醫好Lucy的病。

Lucy媽在社交平台上載Lucy針灸的照片，相中見額頭仍有一條又長又深傷㾗的Lucy一臉緊張，又不停緊不安的小手，Lucy媽即拖實囡囡，先讓她放鬆心情，幸好經過媽媽鼓勵，Lucy馬上充滿力量。而多張照片上，見到Lucy的頭頂插了3針，而肩背則有9針，趴在床上的她表現平靜，看她雙手及頸部都有不少印水紙圖案，有網民搞笑謂「啲紋身就嚟多過李老竇」。

順利完成治療的Lucy笑容滿臉，Lucy媽寫道：「爸爸生日嗰次病到依家啲咳都仲未好返，帶咗佢去針灸。開頭佢係有啲驚，不過知道媽媽在她身旁，她說她甚麼都不怕 #勇敢的孩子 #proudofLU #完成之後係咁叫我sendWhatsApp話晒俾我啲friend即係佢啲friend知 #係啦知你叻啦」，蔡卓妍（阿Sa）留言大讚Lucy：「好叻喎。」不少網民亦大讚她勇敢。